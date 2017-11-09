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10 Kasım Atatürk’ü anlamak için önemli bir gündür

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıl dönümü adına yazılı basın açıklamasında bulundu.

10 Kasım Atatürk’ü anlamak için önemli bir gündür
Başkan Ahmet Övüç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 79. yıl dönümünde millet olarak minnet ve şükranla anıyoruz.
10 Kasım, milletimiz için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda O'nun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. 10 Kasımların Atatürk'ün hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür.
Bugün Türkiye, Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemesini kararlılıkla sürdürmekte, Milletimiz yarınların daha da güçlü Türkiye'sini birlik ve beraberlik içerisinde inşa etmektedir. Uluslararası alanda ağırlığı sürekli artan Türkiye, şer ittifaklarının tüm saldırılarına rağmen önemli bir bölgesel güç olarak dünyaya damgasını vurmaktadır. Milletçe birlik ve beraberlik içinde elde ettiğimiz başarılar, ülkemizin yolunun açık olduğunun en somut göstergesidir. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için, yorulmaksızın gayret etmek, çalışmak ve üretmekle sorumlu olduğumuzun bilinci ile bize emanet edilen Cumhuriyetimizi daha güçlü kılmak ve Türkiye’yi daha ileri seviyelere ulaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur.
Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, a
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