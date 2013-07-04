Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde sıva işçisi olarak çalışan Süleyman Akdoğan (59), inşaatın zemininde harç kararken 10. kattan üzerine harç arabası düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralanan Süleyman Akdoğan'ı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Akdoğan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
10. Kattan Başına Harç Arabası Düştü
Kayseri'de başına 10. kattan harç arabası düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
04 Temmuz 2013 Perşembe 15:50
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