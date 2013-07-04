10. Kattan Başına Harç Arabası Düştü

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde sıva işçisi olarak çalışan Süleyman Akdoğan (59), inşaatın zemininde harç kararken 10. kattan üzerine harç arabası düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralanan Süleyman Akdoğan'ı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Akdoğan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)



