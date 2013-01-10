Vali Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile Kayseri'de görev yapan gazetecileri makamında kabul etti. Kabulde konuşan Vali Yılmaz, basın çalışanlarının mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sıkıntıların, özellikle yerel basında çalışanların sorunları olarak ortaya çıktığını ifade ederek, ''Basın, yaşanan sıkıntıların kamuoyuna taşınması ve kamuoyuyla paylaşılması ile birlikte yapılacak olan düzenlemelerde, düzenlemeyi yapacak insanlar adına da bir kolaylık, bir destek sağlamış oluyor. Basının önündeki önemli sorunlardan birisi de ekonomik zorluk. Özellikle taşrada yerel basın olarak çalışan arkadaşlarımızın birçok sorunları bulunuyor. Yerel basının önemli gelir kalemi olan reklam ve ilanların dağılımında yayın kuruluşu sayısı çok olunca sıkıntı yaşanıyor. Yerel düzeyde kamuoyunun bilgilenmesi ve en ücra köşedeki kişilerin seslerinin duyurulması adına basının önemi büyük. İnşallah sıkıntılar çözülür. Türkiye bu sıkıntıları giderebilecek güçte ve kabiliyettedir'' diye konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, gazetecilere çeşitli hakların tanınmasını öngören 212 sayılı Basın kanununun 10 Ocak 1961 yılında yürürlüğe girdiğini belirterek, ''Bu kanunla meslektaşlarımıza oldukça fazla haklar verilmiştir. Cumhuriyet tarihinin hatta denilebilirki ileri demokrasi, gelişmiş demokrasi, çoğulcu demokrasinin hakim olduğu ülkelerde en fazla hakların verildiği dönemdi. Meslektaşlarımız 212 sayılı kanunla askere gidenler ücretlerini alabiliyorlar, maaşlarını peşin alarak çalışmaktadırlar. Yine patronlar başta olmak üzere her türlü baskıya karşı direnme hakları var. Bu kanunla arkadaşlarımıza patronlar tarafından ve yönetimler tarafından yapılacak bir baskıya karşı arkadaşlarımız kendi iradeleriyle ayrılmaları durumunda dahi hem kıdem tazminatlarını hem de ihbar tazminatlarını alabiliyorlar. Kendileri patronlarıyla yaptığı sözleşmeyi tek taraflı fes edebiliyorlar. Yine birçok meslekte olduğu gibi 20 yılda emekli olma hakkı yine bu kanunla verilmiştir'' dedi.

Basın mensuplarına 1961 yılında kabul edilen 212 sayılı Basın Kanunu'yla pek çok haklar verildiğini hatırlatan Altınkaya, şöyle devam etti:

''Gazetecilere pek çok hak, bugün hepimizin eleştirdiği darbe döneminde verildi. Bir başka darbe döneminde muhtıra döneminde 12 Mart 1971 yılında bu hakların bir bölümü maalesef geri alındı. 12 Eylül darbesinden sonra yine meslektaşlarımızın sosyal haklarının bir bölümünde yine sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Son olarak 2008 yılında sosyal güvenlik mevzuatında yapılan bir düzenleme ile özellikle genç meslektaşlarımızın burada arkadaşlarımızın bir bölümü emekli ama fiilen çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımızın yıpranma payları maalesef ellerinden alındı. Biz başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yıpranma hakkının iadesi manasında hem cemiyetimiz olarak hem de federasyon olarak başvuruda bulunduk.''

Vali Şerif Yılmaz ve gazeteciler, daha sonra hatıra fotoğraflı çektirdiler.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve beraberindeki gazeteciler, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktılar.