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10 tır yardım malzemesi Suriye’ye gönderildi

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 22 ay içerisinde Kayseri’den Suriye’ye 294 tır yardım malzemesi gönderildiğini söyledi.

10 tır yardım malzemesi Suriye’ye gönderildi
Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde 10 tır yardım malzemesi Suriye’ye gönderildi. Uğurlama törenine, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Müftüsü Şahin Güven ve vatandaşlar katıldı.
Törende bir konuşma yapan İl Müftüsü Şahin Güven, kampanya çerçevesinde Kayseri’den Suriye’ye şimdiye kadar 284 tır yardım malzemesi gönderildiğini söyledi. Güven, “Şuanda yola çıkardığımız 10 tırlık yardımımızla birlikte 22 aylık süreç içerisinde 284 tır yardımı Kayseri’mizden özellikle sınır ötesi bölgedeki ihtiyaç sahibi Suriyeli kardeşlerimize ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. Bu amaçla yapmış olduğumuz çalışmaları Allah bereketli kılsın. Bu yardımları yapan ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubemizi aracı kılan bütün hayırseverlerimize ve özelliklede iş adamlarımıza ve sanayicilerimize mazlumların adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Tırlar, İl Müftüsü Şahin Güven’in ettiği duanın ardından uğurlandı.

İHA

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