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10 Yaşında Resim ve Ebru Sergisi Açtı

Kayseri’de 10 yaşındaki Sara İlecan, 35 resim ve 25 ebru çalışmasını Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezi’nde sergiliyor.

10 Yaşında Resim ve Ebru Sergisi Açtı
Babası Tayfur ve annesi Sevil’in desteği ile resime olan ilgisi artan 10 yaşındaki Sara İlecan, ilkokul 3. sınıfta 60 tabloluk sergi açma başarısını gösterdi.
Develi Seyranı İlköğretim Okulu’nda okuyan Sara İlecan’ın kara kalem, sulu boya, pastel boya çalışmaları yaptığını söyleyen baba Tayfun İlecan, kızının ebru sanatına da büyük ilgi duyduğunu söyledi.
Kızı Sara’nın 3 yıllık çalışmasından oluşan 35 resim ve 25 ebru eserini sergilemesinden memnuniyet duyduklarını söyleyen anne Sevil İlecan, “Kızım, arama motoru olarak bilinen Google’nin 2013 yılı tasarım yarışmasına da katıldı. Bu yarışmada Sara, Türk bayraklı tişört ve belgeye sahip oldu” dedi.
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