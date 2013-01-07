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100 Kişi Karla Mücadele Ediyor

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ile birlikte başlattıkları kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

100 Kişi Karla Mücadele Ediyor
Karın, trafik akışını engellememesi için yoğun çaba harcayan karla mücadele ekipleri, ana arterleri, altgeçitleri ve kavşakları kardan temizleyerek tuzlama çalışmaları yürütüyor. Ayrıca yaya kaldırımları da kardan temizlenerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olması sağlanıyor.
5 grayder, 10 traktör kepçe, 35 karla mücadele aracı, 4 lastik tekerlekli yükleyici ve 2 kar kürüme makinesi aracından oluşan 100 kişilik karla mücadele ekipleri, dünden bu yana aralıksız çalışmalarını devam ettiriyor.
Buzlanmaya karşı tuzlanma çalışmaları da yürüten karla mücadele ekipleri şimdiye kadar toplam 1.500 ton tuz kullandı.
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