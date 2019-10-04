Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

100 kişiyle 100. Tırmanış

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, bugün 99 öğrencisi ile birlikte gerçekleştirdiği 100. Ali Dağı tırmanışını 1 ay önce Dünyaya gelen kızı Karen'e armağan etti.

100 kişiyle 100. Tırmanış

Kayseri'de Ali Dağı'na 25 yıldır tırmanış gerçekleştiren Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, 100. tırmanışını 99 öğrencisi ile birlikte gerçekleştirdi. Hasan Aksoyak, yaptığı değerlendirmede, ''Yaklaşık 25 yıldır Ali Dağı zirve tırmanışı yapmaktayım. 2014 yılından bu yana tırmanışlarımı saymaya başladım. Bugün öğrencilerimle birlikte 100. Ali Dağı tırmanışını gerçekleştirdim.. Katılan tüm öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum.. Bu tırmanışımı geçtiğimiz ay ailemize katılan kızım Karen'e armağan ediyorum. Hayırlı sağlıklı mutlu huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerErciyes ÜniversitesiHasketbol Gençlik Ve Spor KulübüHasan Akszoyak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.