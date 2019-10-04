100 kişiyle 100. Tırmanış

Kayseri'de Ali Dağı'na 25 yıldır tırmanış gerçekleştiren Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, 100. tırmanışını 99 öğrencisi ile birlikte gerçekleştirdi. Hasan Aksoyak, yaptığı değerlendirmede, ''Yaklaşık 25 yıldır Ali Dağı zirve tırmanışı yapmaktayım. 2014 yılından bu yana tırmanışlarımı saymaya başladım. Bugün öğrencilerimle birlikte 100. Ali Dağı tırmanışını gerçekleştirdim.. Katılan tüm öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum.. Bu tırmanışımı geçtiğimiz ay ailemize katılan kızım Karen'e armağan ediyorum. Hayırlı sağlıklı mutlu huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.



