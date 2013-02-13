100 yıl önceki halılar tamir için ona geliyor

Sadece el dokuma halılarının tamirini yaptıklarını, makine halılarının tamirini yapmadıklarını söyleyen Bilal Durak, “Son yıllarda ithal halı furyası başladı fakat onların bu zamana kadar bir tamiri gelmedi. Halıya tamir gerekmesi için zaman geçmesi gerekir. Makine halılarının ise 10-15 yıllık bir geçmişi var. Gelen halılar genelde transit olarak yurtdışına çıkıyor çok az miktarda içeride tüketim oluyor. Makine halıları çok eski olmadığı için zamanla yıpranan halılar olmadı, hasara uğrayan halılar geldi” şeklinde konuştu.

Siyah renkli halıların daha çabuk çürüdüğüne değinen Durak, “Kök boyada siyah renklerde ipi zamanla yeme özelliği var. Siyah renk yapısından dolayı halıyı çürütüyor. 1968'den beri bu işi yapıyorum eski, yeni birçok halı tamir ettim bunların birçoğu yurtdışına gitti. Türkiye'de de tarihi el dokuma halılar az miktarda kaldı. Sahipleri tarafından saklanan yadigar olarak tutulan halılar var, onlar geliyor” ifadelerini kullandı.

Her türlü halıyı tamir etikleri için talebin yoğun olduğunu belirten Durak, “Esnaflardan ve evlerden halılar gelir. Yalnızca el halıların tamiri mümkündür, makine halıların tamiri fiyat olarak kurtarmaz. Kullandığımız yünler halıların orijinal yünlerinden. Her halının kendi yününden kullanırız. Genellikle eski Manchester stili halılar gelir 100 yıl önce Kayseri’de dokunmuş İngiltere'ye gitmiş hediye olarak verilmiş dokunmuş halıların tamiri bazen gelir onları da yaparız.” diye konuştu.