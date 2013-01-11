11 Kişi Gözaltına Alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik olarak yapılan 6 ayrı operasyonda toplam 45 bin 582 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda E.Y., A.E., M.K., F.K., A.C., İ.C., M.C., H.C., Ü.A., R.K. ve M.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. (iha)

