11 Kişi Gözaltına Alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik olarak yapılan 6 ayrı operasyonda toplam 45 bin 582 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda E.Y., A.E., M.K., F.K., A.C., İ.C., M.C., H.C., Ü.A., R.K. ve M.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. (iha)
Operasyonlarda E.Y., A.E., M.K., F.K., A.C., İ.C., M.C., H.C., Ü.A., R.K. ve M.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. (iha)