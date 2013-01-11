Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri’de sigara kaçakçılarına yönelik olarak sürdürülen operasyonlarda toplam 45 bin 582 paket kaçak sigara ele geçirildi.

11 Kişi Gözaltına Alındı
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik olarak yapılan 6 ayrı operasyonda toplam 45 bin 582 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda E.Y., A.E., M.K., F.K., A.C., İ.C., M.C., H.C., Ü.A., R.K. ve M.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.