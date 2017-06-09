11 yaşında 5 ayda hafız oldu

Medine İmam Hatip Ortaokulunda 5’inci sınıf öğrencisi olan Hüseyin Öz, 5 ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız oldu. Medine İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen cübbe giyme töreninde konuşan Hüseyin Öz, hafız olmak için çok çalıştığını ve Kur’an okurken çok mutlu olduğunu söyledi. Hüseyin Öz, “Hafızlığımı bitirmek için çok çalıştım. Arkadaşlarım gece uyurken ben ders çalışırdım. 5 ayda bitirdim. Kur’an-ı Kerim’i okurken çok mutlu oluyordum. Günde 10 sayfa ezberliyordum. Hafız olmak isteyenlerin de çok çalışması gerekiyor” dedi.Hafızlık eğitimi normalde en az 16 ayda tamamlanıyorNormal şartlarda hafızlık olma süresinin 16 ile 18 ay arasında olduğunu belirten Kur’an-ı Kerim eğitmeni Ahmet Demirezen ise Hüseyin Öz’ün söz konusu başarıyı elde etmek için uykusundan feragat ettiğini dile getirdi. Ahmet Demirezen, “Hüseyin ve sınıf arkadaşları ile bu yola başlamadan önce, hedef tayin ettik. Normalde hafızlık eğitimi 16-18 ay aralığında tamamlanır. Ama biz Haziran ayında ilk hafızımızı çıkarmak için hedef belirledik. Önceleri bir ya da iki sayfayla başlayıp daha sonra bir günde iki, üç derse çıkardık. En son bir günde 10 sayfa ile bir ayda 300 sayfa Kur’an-ı Kerim ezberleyip, Haziran ayının 5’i itibariyle hafızlığımızı bitirmiş olduk. Biz bu süreçte sadece ders saati süresi içinde çalışmadık. Bazen sabah namazından önce Kur’an kursuna geldik, 08.00’a kadar ezber yapıp, öğleye kadar gün içindeki derslerimize devam ettik. Mesai mefhumu gözetmedik, Rabbim de bunun karşılığını bizlere verdi” diye konuştu.Cübbe giyme törenine Melikgazi Belediye Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve çok sayıda öğrenci katıldı. Hüseyin Öz, eğitmeni Ahmet Demirezen’in kendisine cübbe giydirmesinin ardından, Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu.