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11 Yaşındaki Kız İntihara Kalkıştı

Kayseri’de, 11 yaşındaki kız çocuğu ailevi sorunlar nedeniyle bir inşaatın 7. katına çıkarak intihar etmek istedi. Küçük kızın intihar girişimi, amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

11 Yaşındaki Kız İntihara Kalkıştı
Edinilen bilgiye göre 11 yaşındaki S.M., ailevi sorunlardan bunalıma girip Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde 10 katlı bir inşaatın 7. katına çıkarak intihar etmek istedi. Küçük kızı gören vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. S.M.'nin bulunduğu kata çıkan polis ekipleri, konuşarak küçük kızı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonrasında küçük S.M. ikna edildi.
Polis ekipleri tarafından inşaattan indirilen S.M.'nin doktor kontrolünden geçirildiği ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)
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