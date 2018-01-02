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112’de yılbaşı alarmı

Kayseri’de, 112 ekipleri yılbaşı gecesinde yaşanılacak olası olumsuz durumlara karşı görevlerinin başındaydı.

112’de yılbaşı alarmı
Kayseri’de vatandaşlar yeni yıl heyecanı yaşarken, 112 ekipleri, yılbaşı gecesinde de vatandaşların yardımına koşmaya devam etti.  Sera Yazar İl Ambulans Servis Başhekimliği ve Afet Koordinasyon Merkezi’nde görevli ekipler, kendilerine gelen ihbarları değerlendirerek, ambulansları sevk etti.
“Gereksiz yere aramasınlar”
112 Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Hekimi Dr. Oktay Karacalar, "Yılın 365 günü 7/24 barajda çalışarak acil hizmet almak isteyen tüm hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Tüm hastalarımızı ambulanslarımız ile hastanelere taşımaya gayret ediyoruz. En güzel tarafı da arayan bazı vatandaşlarımızın kendilerinin pasta kestiklerini ve bizleri de yanında görmek istediklerini belirtenler var. Biz bunları memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat bunun yanında bizi en çok üzen şey, acil çağrıya ihtiyacı olmayan ama 112 acil çağrı sistemini gereksiz yere arayan vatandaşlarımız bizim zamanımızdan veya belki de acil hizmete en çok ihtiyacı olan hastalarımızın zamanından çalıyorlar. Gereksiz yere 112’yi aramamalarını rica ediyoruz. Acil bir durumda biz onların her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.
İHA
 
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