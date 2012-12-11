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115 Kişi Randevu Aldı

115 Kişi 12.12.2012'de Nikah Kıydıracak

115 Kişi Randevu Aldı
Kayseri'de, 12.12.2012 tarihinde nikah kıydırmak için 115 kişinin randevu aldığı öğrenildi.

Yüzyılın son şanslı günü olarak lanse edilen 12.12.2012 tarihinde, Kayseri'de 155 çift nikah kıydırmak için randevu aldı. Kayseri'nin Melikgazi Nikah Dairesinde 12.12.2012 tarihinde 55, Kocasinan Nikah Dairesinde 40, Talas Nikah Dairesinde 17, İncesu Nikah Dairesinde ise 3 çiftin nikah kıydıracağı öğrenildi.
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