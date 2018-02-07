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120 öğretmene özel eğitim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında Teknik Destek Programı kapsamında ‘Sürdürülebilir Başarı İçin Mentörlük’ projesi protokolü imzalandı.

120 öğretmene özel eğitim
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ile Ajans Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci arasında imzalanan proje ile 120 öğretmene öğrenci psikolojisi, eğitimde aile, kariyer/meslek rehberliği, kariyer/meslek rehberliği uygulamaları konularında eğitim verilecek. İmza töreninde proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürümüz Osman Elmalı, “Amacımız bu proje ile birey olarak öğrenci, ergen psikoloji, hedef koyma ve hedef belirleme teknikleri, öğrenci ve okul ilişkileri, öğrenim psikolojisi, sınav kaygısı ve başa çıkma teknikleri, iletişim, takım çalışması, akran ilişkileri, empati, Türk toplumunun aile yapısı, anne-baba ve çocuk psikolojisi, eğitimde ailenin rolü, aile içi iletişim, aile ile okuldaki eğitimin güçlendirilmesi, sürdürebilir başarının temelleri, kariyer ve meslek seçimi danışmanlığı, ilgi ve yetenek yönetimi, eğitim ve yaşam koçluğu, akran desteği, etik değerler, zaman yönetimi, tecrübe paylaşımı, motivasyon teknikleri hakkında öğretmenlerimize eğitim vererek okullardaki öğrencilerimizin akademik başarısını arttırmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Elmalı, protokol çerçevesinde belirlenen eğitim 60 saat olduğunu ve eğitim ile ilgili sürecin eğitim camiası ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.
İHA
 
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