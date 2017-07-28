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13. Dönem Milletvekili Ateşoğlu toprağa verildi

İstanbul’da yaşamını yitiren 13. Dönem Adalet Partisi (AP) Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu, Eskişehir’de toprağa verildi.

13. Dönem Milletvekili Ateşoğlu toprağa verildi
İstanbul’daki evinde dün vefat eden 13. Dönem Milletvekili Mehmet Ateşoğlu’nun (91) cenazesi, Eskişehir'e getirildi. Tabutu Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami avlusuna getirilen Ateşoğlu’nun eşi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Ateşoğlu’nun cenazesi, Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Cenaze törenine Ateşoğlu’nun eşi, yakınları ve vatandaşlar katılırken, Başbakan ve TBMM Başkanı tarafından da çelenk gönderildi.

Mehmet Ateşoğlu kimdir?
Eğitimci-şair, siyaset adamı. 1926 Kayseri doğumlu, İlköğrenimini Kayseri’de tamamladı. Cebeci ortaokulu, Ankara Gazi lisesi ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden (1953) mezunu. 1952 yılından itibaren Edebiyat öğretmeni ve idareci olarak Afyon, Nevşehir ve Adana liselerinde çalıştı. Kayseri Lisesinde (1961) idarecilik yaptı. 1965 genel seçimlerinde Kayseri Milletvekili seçilerek bir dönem TBMM’de görev yaptı. Milletvekilliği sona erince tekrar mesleğe döndü. İstanbul Pertevniyal Lisesi, İstanbul İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk Eğitim Enstitüsünde (M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi) Edebiyat dersleri vererek 1983 yılından kendi isteğiyle emekli oldu.
İlk şiiri 1950 yılında Orkun Dergisinde, sonraki yıllarda Serdengeçti, Oğuz, Aras, Gurbet, Erciyes, Türkeli ve Türk Edebiyatı dergilerinde yayımlandı. 1951’de Türk Milliyetçiler Derneğinin yayın organı olan Mefkure dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Mücadele ve Meclis Çalışmaları (1696) adlı bir kitabı vardır.
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