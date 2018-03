13. Tarım Fuarı 8 Mart’ta açılıyor

İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Müdürü Özkan Kayacan Kayseri Tarım Fuarı'nın önemine değinerek; Yıllar önce 30-40 bin ziyaretçinin geldiği fuara geçtiğimiz yıl 300 bini aşkın ziyaretçi geldiğinin altını çizdi.

Kayacan, " Geçen yıl 300 binden fazla ziyaretçi almıştık, bu yıl da 300 binden fazla ziyaretçinin geleceğini tahmin ediyoruz. Bir yıldır yaptığımız çalışmayı 300 bin ziyaretçimize ulaştırmayı ve tanıtma imkanı buluyoruz. Aynı zamanda gerek bakanlığımız gerek kurumumuz gerekse sivil toplum örgütleri ve özel sektörümüzün ortaklaşa yürütmüş olduğu projeleri hep birlikte kamuoyuna deklare etme şansına sahip oluyoruz. Bununla birlikte şehrimizde yapılan ve diğer şehirlerde üretilen yerli ve milli projelerin tanıtımının yapıldığı bir toplantı haline getiriyoruz. Gururla söylüyoruz ki bundan 4-5 sene önce yaklaşık 30-40 bin ziyaretçi alan bir fuar, 2017 yılında 300 binden fazla ziyaretçi alıyor. Bu fuarda aynı zamanda kırsal kalkınma yatırımları, bitkisel üretim, hayvansal üretim ve gıda teknolojileriyle ilgili tüm çalışmalar herkes tarafından çok rahat bir şekilde görülebilecektir" dedi. Üreterek daha güçlü bir devlet haline gelineceğini kaydeden Kayacan; "Özellikle ordumuzun Afrin’de şehit verdiği bir dönemde biz de bu coğrafyada en güzelini yaparak şehitlerimize yakışır politika izlemek için mücadele veriyoruz. Bu çalışmalar sonunda inşallah gerek Kayseri gerekse Türkiye üretimini daha da artacak ve ürettiklerimizle inşallah daha güçlü bir devlet ve millet haline geleceğiz. Çiftçimiz her zaman olduğu gibi askerimizin ve ordumuzun yanında. Ama üretmezsek başarılı olma şansımız yok. Geleceğin sektörü olan gıda ve tarım önümüzdeki süreçte daha kıymetli hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ise, Kayseri Tarım Fuarının küçümsenmeyecek kadar gelişmiş olduğunu, ilin önde gelen siyasetçilerini açılışa beklediklerini söyledi. Çiftçilerin de fuara gelerek yerli ürün ve ekipmanları görmeleri gerektiğini vurgulayan Güneş konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Tarım Fuarı’na Kayseri’de başladığımızda 40-50 firmayla başlamıştık. Şimdi bin 800-2 bin civarında firmaya ulaştı. İnşallah 50 bin metrekare kapalı alanıyla hizmet verecek. Diğer yerlere de fuarlara gidiyorum, Kayseri fuarı küçümsenecek, hafif bir fuar değil. Burayı en az 300 bin çiftçi ziyaret ediyor, Türkiye’nin her tarafından çiftçi geliyor. Kayseri dışarıda hep sanayisiyle, ticaretiyle anılır ama tarım ve hayvancılık da küçümsenecek kadar az değil. Çok şükür her konuda ilerledik. Çiftçilerimizin bu tarım fuarını ziyaret etmelerini istiyoruz. Tabi inşallah bizim, il müdürümüzün gelmesi buranın daha görkemli olmasını sağlamıyor. İlimizin bakanı, milletvekilleri, siyasetçileri var, onları da bu fuarın açılışına bekliyoruz. İzmir’de fuara katılmıştım, Tarım Bakanı ve İzmir milletvekilleri oradaydı, Konya’ya fuara katıldım Tarım Bakanı ve milletvekilleri gelmişti, Bursa’ya gittim orada da aynı şekilde Tarım Bakanı ve siyasetçiler oradaydı. Bu fuarda hep birlikte taşın altına elimizi koyup daha iyi hizmet vereceğiz. Çiftçilerimizi burada daha iyi ağırlayacağız, yerli ürünlerimizi, ekipmanlarımızı fuarda sergiliyoruz. Çiftçilerimizin bu fuarlara gelip görmesi lazım. Artık Avrupa’dan getirdiğimiz ekipmanları getirmememiz lazım." İHA