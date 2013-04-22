14 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti

Edinilen bilgiye göre, dün akşam meydana gelen olayda, Mustafa Müjgan Boydak İlköğretim Okulu öğrencisi 14 yaşındaki Ö.A.’nın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi’ndeki evin banyosunda, kalorifer borusuna kendini iple asarak intihar ettiği öğrenildi. Olay sonrasında öğretmen olan anne Songül A. ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde görevli olan baba Tekin A. sinir krizleri geçirdi. Ö.A.’nın cansız bedeni polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 14 yaşında hayatına son veren Ö.A., bugün Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Cenaze namazına yarın kutlanacak olan 23 Nisan Çocuk Bayramı için hazırlık yaptıkları sırada acı haberi alan Ö.A.’nın sınıf arkadaşları ile baba Tekin A., anne Songül A., Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve ailenin yakınları katıldı.

Cenaze namazı sırasında anne Songül A. ve Ö.A.’nın sınıf arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Tabutun götürülmesi sırasında ise anne Songül A. kendinden geçti.

Kılınan namazın ardından Ö.A.’nın cenazesi İldem mezarlığında toprağa verildi. (iha)

