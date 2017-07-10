15 Temmuz destanı için istişare toplantısı yapıldı

FETÖ'nün hain darbe girişimi günü olan 15 Temmuz 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak resmi tatil ilan edilirken 11-16 Temmuz günleri arası da 15 Temmuz haftası ilan edildi. Tüm hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler için Develi’deki tüm resmi kurumlar, odalar, sivil toplum kurumları Develi Kaymakamı Murat Duru’nun riyasetinde Kaymakamlık toplantı salonunda bir araya geldi. 15 Temmuz’da ve öncesinde şehit düşen Develililerin mezarlarının ziyaret edileceği kutlama gününde, ayrıca akşam saat 19:30’da Cumhuriyet Meydanından hareketle 15 Temmuz yürüyüşü yapılacak. Saat 22:00’da ise yine Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz Destanı anısına program düzenlenecek. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Tüm hemşerilerimizi milletimiz için milat olan böylesi bir günde Cumhuriyet Meydanına bekliyorum” dedi.