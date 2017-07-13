15 Temmuz destanı Macaristan’da masaya yatırılacak

Macaristan’da önemli üniversiteler arasında yer alan Tomori Pal Collage’de 15 Temmuz cumartesi günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan panelin açılış konuşmasını Tomori Pal C. Rektörü Prof. Dr. Meszlenyi Rozsa ve T.C. Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı yapacak.
Panelin konuşmacıları ise TBMM Saraylar Daire Başkanı Dr. Halil İbrahim Erbay, Televizyoncu-Yazar Erol Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı Saadet Oruç, Türkolog- Tarihçi Dr. Eva Csakı, Macar Turan Vakfı Başkan Yrd Dr. Levente Ladvenszky.
Haber: Fatma URAL
Panelin konuşmacıları ise TBMM Saraylar Daire Başkanı Dr. Halil İbrahim Erbay, Televizyoncu-Yazar Erol Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı Saadet Oruç, Türkolog- Tarihçi Dr. Eva Csakı, Macar Turan Vakfı Başkan Yrd Dr. Levente Ladvenszky.
Haber: Fatma URAL
Macarları, oradaki organizatörleri ve emeği geçen tüm dostları tebrik ederim.
Hemşehrimiz değerli Konsolos Osman Şahbaz Bey de destek oluyor mu?.
Mahmut Keçeci