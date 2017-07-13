15 Temmuz duruşunu hatırlatacağız



Müsiad Kayseri Şubesi yeni yönetimini tanıtma, faaliyetleri hakkında bilgiler verme ve 15 Temmuz anma programı hakkında açıklamalarda bulunmak için basın toplatışı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Müsiad Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu yönetim kurulu üyelerini tanıttı ve görevleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Aileden Müsiad’cı olduğunu söyleyen Olgunharputlu 2015 yılında görevi devraldığını kaydetti. Olgunharputlu, başkanın aralıksız 2 yıl yönetimin ise aralıksız 3 yıl görevini sürdürdüğünü belirterek geriye kalan görev süresi boyunca çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

“Dış müdahalelere rağmen büyüme yüzde 5”

15 Temmuz anma etkinlikleri hakkında konuşan Olgunharputlu, “15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet yakınlarına sabır, gazilerimize acil şifalara diliyorum. 2012-2017 yılları arasında 5 önemli seçim geçirdik. Bu seçimler demokratik şekillerde yapıldı. Demokratik yollarla gelen hükümetlerin desteklerken yanlışlarında uyarmaya çalışıyoruz. Bu güne kadar bozmadığımız bu çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. 5 yılda yaşanan büyük buhranların yanında ülkenin yakaladığı ivme ve büyüme yüzde 5. Bu Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizin notunu yatırım yapılamaz duruma düşürdüğü bir durumda bizim için gurur duyulması gereken bir büyüme rakamıdır. Özellikle 2017 yılının ilk çeyreğini değerlendirdiğimizde dış mihrakların müdahalesine rağmen yüzde 5’lik bir büyüme çok önemli. Tüm Avrupa ülkelerinin üstünde bir büyüme rakamı yakaladık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

2017 yılı sonuna kadar büyüme hedeflerinin ise yüzde 4.4 olduğunu kaydeden Olgunharputlu, “Bu hedefin rahatlıkla gerçekleşeceği inancındayız. Elimizden gelecek desteği vereceğiz.

İlk çeyrekteki büyümede G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncüyüz. OECD ülkelerinde Letonya’dan sonra ikinci sıradayız. Bu sıkıntılı süreçte alınan bu başarıyı tebrik ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Olgunharputlu, sözlerini şöyle sürdürdü, “15 Temmuz anma ve unutturmama noktasında etkinlikte bulunacağız. Aynı ruh ve şevkle bir daha kimsenin böyle bir kalkışmaya meyletmemesi için halkımızın sergilediği duruşu hatırlatacağız.

Ülkemiz her darbe girişiminde sonra yüzde 25 küçülmüş. Ülkenin 10 yıllık emeği bir gecede heba edilecekti. Halk buna karşı durdu. Bir daha kimse bu yola tevessül etmesin. Halk bu tarz girişimlerin karşısında duracaktır.”

Müsiad’ın kuruluşundan beri en önemli konusunun erdemli insan olduğunu vurgulayan Olgunharputlu , “Bu dönemde erdemli insan konusunu daha ön planda tutacağız. Genel merkez organizasyonunda erdemli insan eğitimleri düzenleyeceğiz. Tüm Dünya’da Türkiye’de ve Kayseri’de bu eğitimler devam edecek. İş dünyasının en büyük sıkıntısı faiz. Karz-I Hasen (güzel borç verme) sandığını kendi içimizde oluşturduk. Çok önem veriyoruz. Genç Müsiad’dan sonra en önemli oluşumumuz.

Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin

