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15 Temmuz Milli Egemenlik Parkı açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocatepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 15 bin metrekare alan üzerindeki çok amaçlı ve büyük ölçekli 15 Temmuz Milli Egemenlik Parkı’nın düzenlenen tören ile hizmete açılacağını söyledi.

15 Temmuz Milli Egemenlik Parkı açılıyor
Çok amaçlı ve büyük ölçekli parkın bölgeye nefes aldıracağını belirten Başkan Büyükkılıç “15 bin metrekare alan üzerine kurulan park içerisinde spor alanları, kamelyalar, oturma grupları sentetik çimden yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, açık alan fitness aletleri gibi çok geniş bir hizmet ağı bulunmaktadır. 7’den 77’ye her yaş grubuna hitap edecek Parkın 14 Temmuz 2017günü saat 17:00 de hizmete açılacaktır. Açılış törenine tüm halkımız davetlidir” dedi.
15 Temmuz Milli Egemenlik Parkı’nın büyüklüğü ve cazibe parkı olmasının yanında taşımış olduğu isminin çok anlamlı olduğunu, gelecek nesillere adeta tarih dersi vereceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, parkın aileler için yeni bir sosyal alan olacağını da sözlerine ekledi.
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