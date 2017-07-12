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15 Temmuz şehidi Olçok için klip çekti

Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin, 15 Temmuz'un yıl dönümünde, hain darbe girişiminde şehit olan Abdullah Tayyip Olçok için 'Şehit Abdullah Tayyip' isimli klip çekti.

15 Temmuz şehidi Olçok için klip çekti
Namık Kemal Bilgin, klibin orjinalinin Abdullah Tayyip Olçok'un annesine hediye edildiğini belirterek, "Tarihimize kara bir leke olarak kazınan 15 Temmuz'un hatırlanması ve bu bilincin gelecek kuşaklara taşınması adına şair arkadaşlarımızla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Şair arkadaşlar tarafından yapılan çalışmalar sonunda 15 Temmuz Diriliş Güldestesi ismiyle bir kitap hazırlandı ve bu kitabın önsözünü Sayın Cumhurbaşkanımız yazdı" dedi.
Şehit Abdullah Tayyip Olçok için şair Hacı Kısır'ın kaleme aldığı şiirin kendisi tarafından bestelendiğini ifade eden sanatçı Namık Kemal Bilgin, "Klibin çekimi tam 15 gün sürdü" diye konuştu.
İHA
 
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