15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu

Aksaray Halk Sağlığı Müdürlüğünce oluşturulan 20 kişilik bisiklet ekibi, Sağlık Sen Aksaray Şube Başkanı Rıfat Kaya, İl Sağlık Müdürlüğü heyeti ile Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında konuk bisiklet ekibini karşıladı.

Katılımcılar, daha sonra Aksaray Şehitliği'ne gelerek, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel'i kabri başında andı.

Ziyarette şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve şehit Güzel'in mezarından, turun son bulacağı Çanakkale Şehitler Abidesi'ne bırakılmak üzere toprak alındı.

Konya Sağlık Sen Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal, şehitlik ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u unutturmamak adına Konya'da başlatılan etkinlik kapsamında Aksaray'a ulaştıklarını söyledi.

Şimdiye kadar 500 kilometre yol katettiklerini, toplamda bin 650 kilometrelik yolu geçerek hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Uysal, şöyle konuştu:

"Bu etkinliği 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve ulusal bilinci artırmak için yapıyoruz. Burada ayrıca bir belgesel çekimi de yapılıyor. Belgeselin çekilmesindeki amaç din ve vatan adına sözde çalışan kişilerin nasıl bir ihanet şebekesi olarak ortaya çıktıklarını gelecek kuşaklara da göstermek istiyoruz. Gittiğimiz her yerden destek alıyoruz. Etkinlikte 4 tane bisikletçimiz pedal çeviriyor. Buradaki ziyaretimizin ardından Ankara'ya hareket edeceğiz. Ankara'da ise 3 gün kaldıktan sonra Bolu, Sakarya, Kocaeli’deki ziyaret ve programların ardından 15 Temmuz'da İstanbul'da olacağız."

Aksaray Sağlık Sen Başkanı Şen ise 15 Temmuz'un her zaman hafızalarda yer edinmesi gerektiğini vurgulayarak, böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

AA

