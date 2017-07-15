Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit

“15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası” etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlid okutuldu.

15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit
Hunat Camii'nde okunan Mevlidi Şerife Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, İl Müftüsü Şahin Güven, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Hunat Camii'nin tıklım tıklım dolduğu mevlid programında eller semaya kaldırılarak vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna şehit olanlar ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dualar edildi.
Kılınan Cuma Namazının ardından Vali Kamçı, protokol üyeleri ve vatandaşlar, camiden kaldırılacak olan cenazeler ve Sakarya’da öldürülen Suriyeli anne ve çocuğu için gıyabi cenaze namazı kıldı.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.