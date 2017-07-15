15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit

Hunat Camii'nde okunan Mevlidi Şerife Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, İl Müftüsü Şahin Güven, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Hunat Camii'nin tıklım tıklım dolduğu mevlid programında eller semaya kaldırılarak vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna şehit olanlar ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dualar edildi.

Kılınan Cuma Namazının ardından Vali Kamçı, protokol üyeleri ve vatandaşlar, camiden kaldırılacak olan cenazeler ve Sakarya’da öldürülen Suriyeli anne ve çocuğu için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İHA

