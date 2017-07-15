15 Temmuz Türk Milletinin yeniden dirilişinin tarihidir

15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’nin de tek yürek, tek ses olarak bir olduğunu ve Kayserililerin meydanlara sığmadığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserili hemşerilerimin samimiyet, heyecan ve şevkin hep diri kalacağını bu neden ile Kayserililerin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ve bu haklı gururunu her zaman yaşayacaklarını kaydetti.

Yüce Türk milletinin gerektiğinde tek yumruk, tek ses ve tek yürek olarak liderinin çevresinde bir bütün olduğunu ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile meydanlar da nöbet tutan bu yüce millet büyük bir azim ve şevkle demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Meydanların boş bırakılmayacağını bu millet anladı ve bundan böyle bu millet yüreği, fikirleri ve inancı ile milletine, devletine, vatanına ve bayrağına sahip çıkacaktır. 15 Temmuz’da milli idare şaha kalmıştır. Hedef 2023 olup bu hedefte yol haritası aynen devam edecektir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı tankların önüne kendini siper eden,mermilere hedef olarak şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet,ailelerine sabır diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.”





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