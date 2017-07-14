15 Temmuz’da milletimiz darbe yaptı

Ömer Gülsoy, darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin yayınladığı mesajında şunları söyledi:

“Milletimize, demokrasimize ve ülkemize karşı yapılan alçak darbe girişimini kınadıklarını açıkladı. 15 Temmuzda darbe yapanlara milletimiz darbe yapmıştır diyen Gülsoy; Demokrasimizi sonsuza dek yaşatma vurgusu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü; 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletinin birlik, beraberlik ve huzuruna yönelik gerçekleştirilen darbe girişimine, Türk Milleti göğsünü siper ederek Milli İradeye ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Yaşanılan bu darbe girişiminde bu aziz millet bir kez daha demokrasisine sahip çıkmış dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Demokrasimizi ortadan kaldırmaya yönelik hiç bir müdahale kabul etmemiz mümkün değildir. Hain Darbe planının yıl dönümünde de yine meydanlarda olacağız. Bizler esnaf ve ticaret mensupları olarak devletimizin, milletimizin, esnaflarımızın ve demokrasimizin her zaman yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle darbe girişimlerinde hayatını kaybeden güvenlik güçlerine, polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, Ailelerine Sabır ve Başsağlığı, diliyorum. “

Kurum Haberi

