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150 TL İçin 6 Yıl Hapis Yatacak

Kayseri’de arkadaşının annesinin 150 TL'sini yağmaladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan şahıs, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

150 TL İçin 6 Yıl Hapis Yatacak
Kayseri'de ikamet eden M.Ö. isimli şahıs, bir süre önce 150 TL para verdiği N.Ç.'den borcunu alamayınca arkadaşının annesi H.Ç.'den parayı zorla almış ve yapılan şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan M.Ö.'nün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasında karar çıktı.
Tutuklu yargılanan 32 yaşındaki M.Ö.'nün son duruşmasında, mağdur 82 yaşındaki H.Ç. de hazır bulundu. Mahkeme başkanının son sözünü sorması üzerine mağdur H.Ç. şikayetçi olduğunu ifade ederken, tutuklu yargılanan sanık M.Ö., “Ben bu şekilde davranacak bir insan değilim. Yapmadığım bir işle ilgili suçlu duruma düştüm. 32 yaşındayım, ailemi de mağdur duruma düşürdüm. Adaletinize sığınıyor, tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Tarafların son sözlerinin kayda geçirilmesinden sonra mahkeme başkanı sanık M.Ö.’yü, mağdur H.Ç.’den 150 TL'yi yağma yolu ile aldığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. (iha)
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