1500 Kişiyle iftar açtı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ‘Mahallemde İftar Var’ programı kapsamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi halkıyla bir araya geldi.Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kapalı Semt Pazaryerinde gerçekleştirilen iftar programıyla ilgili bilgi veren Büyükkılıç, ‘Mahallemde İftar Var’ programı ile sosyal belediyecilik anlayışını uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Büyükkılıç, “Bu sofralar birlikteliğimizin, beraberliğimizin ve huzurun adeta ortak adresi olmaktadır. Bu huzur, sükûnet ve birliktelik çok önemlidir. Komşular komşu değil bir aile gibi mahallenin tümü aynı sofrada ekmeğini paylaşıyor. Bu Anadolu’nun bir mayasıdır. Herkesin masasında iftarlıklar hazır, ezanın sesini beklemektedir. Bu etkinliklerimiz ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışımızın en iyi örneğidir. Ramazan’ın güzelliği burada, pişirilen bir kap çorba komşu ile paylaşılır. Özellikle bu tür mahalle ve toplu iftarlarda vatandaşlar bir araya gelerek sohbet eder, tanışır ve dostluklar kurar” diye konuştu.

Mahalleli gençler ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Mahallesine yapılan yatırım ve hizmetler ile sorunsuz bir bölge olduğunu çok katlı binaların yükselmesi ile mahallenin sosyal yaşamın ve ihtiyaçlarının da değiştiğini ve geliştiğini sözlerine ekledi.

Programa Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Kaymakamı AK Parti Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Rabia Çamdal, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri de katıldı.

İHA

