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16 Yaşındaki Kız İntihara Kalkıştı

Kayseri’de 16 yaşındaki bir kız çocuğu bileklerini keserek intihar etmeye kalkıştı.

16 Yaşındaki Kız İntihara Kalkıştı
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir okulun arkasında 16 yaşındaki H.Y.’nin bileklerini keserek intihara kalkıştığı öğrenildi. İhbar sonrasında olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
Parkta kamelya içinde oturan H.Y.’nin girdiği bunalım sonrasında bileklerini kestiği ancak durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.Y. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
H.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (iha)
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