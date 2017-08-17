"17 Ağustos'u unutmadık, unutmayacağız"

Deprem Felaketi ile milletin tek yürek olduğunu ve yardım için birbiri ile yarıştığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Marmara Depremi ile millet ve kamu kurum ile kuruluşlar olarak çok şey öğrendiklerini ve ders aldıklarını, yanlış kentleşme, denetimsiz yapılaşma sonucu olabileceklerin en acı tecrübesini millet olarak çok ağır ödediklerini kaydetti.

Deprem Bölgesinde hiçbir zaman yardım ve gönül bağlarını koparmadıklarını özelilikle Kayserililer olarak Karaman yerleşim alanında bir şehir inşa ettiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde tehlike arz eden, depreme dayanıksız ne kadar yapı var ise sahiplerinin rızası ile yıktık. Kendilerine kendimiz inşa ettiğimiz konutlardan verdik. 2017 yılına kadar ilçenin çeşitli yerlerine 167 blok da daire,148 dükkan inşa ettik. Bunlardan bir çoğunu hak sahiplerine teslim ettik. Yıkılan evlerin arsalarına şu anda modern, sağlıklı ve planlı bir şehir oluşturuldu. Yıldırımbeyazıt, Gültepe, Köşk, Küçükali, Kazımkarabekir, Nazımbey, Gülük Mahalleri bunlara en güzel örnektir. Şu anda ise Kazımkarabekir, Küçükali ve Anbar’da Kentsel Dönüşüm Projemiz devam ediyor” dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun birçok fay hattı üzerinde olduğunu deprem ile yaşamayı öğreneceklerini ancak gerekli tedbir ve yapı denetimlerine büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.