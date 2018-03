18 Yaşında Biri Mezara Biri Cezaevine

Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde işlenen cinayetin zanlısı M.Y., adliyeye getirilerek ifadesi alındı. Savıcılıkta alınan ifadenin ardından tutuklanan zanlı M.Y., cezaevine sevk edildi.

Öte yandan olay, Melikgazi İlçesi Köşk Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu iddia edilen A.G. (18) ile M.Y. (18), tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmesinin ardından, M.Y., A.G.'yi bıçaklayarak öldürürken, kendisi de yaralandı. (İHA)