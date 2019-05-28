18 Yaşındaki Ali, otostopla 58 il gezdi

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Ali Küçükoğlu, 1 yıl önce başladığı otostopla 58 ili gezdi. Doğu turuna çıkan Küçükoğlu, bu turu tamamladıktan sonra otostopla Çin’e kadar gitmeyi planlıyor. Ali Küçükoğlu, “17 yaşımda otostopla Türkiye’yi gezmeye başladım. Türkiye’deki en genç gezgin benim. Şuana kadar 58 tane il gezdim. Bu illerin hepsini otostopla gezdim. Son olarak doğu turum kaldı. Şimdi doğu turuna çıkıyorum ve bu turdan sonrada Japonya ve Çin’e kadar gitmeyi düşünüyorum. Çevremdeki herkes işten eve, evden işe gidiyor. Kimsenin gideceği bir yer yok. Ben böyle olmak istemedim ve kendime bir çanta hazırladım. Çadır ve uyku tulumu aldım. Gezmek için para lazımdı, o yüzden bende param olmadığı için otostopa başladım” ifadelerini kullandı.







Gezdiği yerlerde bileklik yaparak sattığını söyleyen Küçükoğlu, “Çevremdekiler otostop deyince korkuyorlar ama otostopla gezmek kadar güzel bir şey yok. Bindiğim araçta yeni bir insan ve yeni bir kültür tanıyorum. Yollarda kendi bilekliklerimi yapıp satıyorum. Gezerken kendi bütçemi kendim çıkarıyorum” diye konuştu.

