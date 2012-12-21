19 Kilo Esrar Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir otomobilin içinde yapılan aramalarda, valiz içinde poşetlere sarılı halde bulunan 19 kilo 700 gram esrar maddesi ile 48 karton kaçak sigara taşıyan İ.B. ve M.Ş.’nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların haklarında yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları bildirildi. (İHA)

