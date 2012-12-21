Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kilo Esrar Yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, valiz içinde 19 kilo 700 gram esrar taşıyan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

19 Kilo Esrar Yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir otomobilin içinde yapılan aramalarda, valiz içinde poşetlere sarılı halde bulunan 19 kilo 700 gram esrar maddesi ile 48 karton kaçak sigara taşıyan İ.B. ve M.Ş.’nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan zanlıların haklarında yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları bildirildi. (İHA)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.