2 bin 600 metre misina ağ toplandı

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından, Yamula Baraj Gölünde yasal olmayan ağlarla kaçak avcılık yapıldığı hakkındaki bir ihbar neticesinde; Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekibi ile birlikte denetim gerçekleştirildi. Yamula Baraj Gölü Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılarında desteği ile yapılan alan çalışmasında, 8 ayrı bölgeye bırakılmış 13 adet ağ, göz açıklığı uygun olmayan sahipsiz toplam uzunluğu yaklaşık 2 bin 600 metre olan misina ağ toplandı. Bir kısmında canlı balıkların da bulunduğu ağlar sudan çekilerek, canlı olan balıklar suya iade edildi.







Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri denetim faaliyetleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi. Bu kapsamda bahsedilen Yamula Baraj Gölü Avlak Sahasında son 5 yılda yaklaşık 65 bin 825 metre misina ağa el konulduğu, yapılan rutin denetim faaliyetleri dışında, telefon, kısa mesaj ve yazılı ihbar yoluyla yapılan denetimlerde uygun olmayan ağ ve tırıvırı, paraketa, sepet ve serpme gibi farklı av araçları ele geçirildiği belirtildi.

