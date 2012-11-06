2. Bölge Toplantısı Kayseri’de Yapıldı

Toplantı Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Başkan Yardımcısı Gazi Kılıçparlar, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Süleyman Dağ, Mustafa Doğu, Rabia Aldemir, Nesrin Karataş, Genel Sekreter Mehmet Alpcan, Kadın Komisyonu temsilcileri, Anadolu Öğrenci Birliği Yüksek Öğretim ve Orta Öğretim Komisyon temsilcileri ile Üye kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2. Bölge’de bulunan üye kuruluşlardan; Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı adına Mahmut Kaçmazer ve Mustafa Şaki, Güneydoğu Teknik Elemanlar Derneği adına Sıddık Akdoğan, Ülfet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği adına Mahmut Eraslan, İlim Sanat ve Kültür Derneği adına Necati Karataş, İlim Hikmet Vakfı adına Şükrü Karaosmanoğlu, Sebilay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına Hasan İlhan, Akdeniz Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Derneği adına Yusuf Yalçınkaya ve Fadıl Kara, Çınar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına Akif Pak, İnsan Eğitim ve Yardımlaşma Derneği adına Metin Işık, Bilgi ve Hikmet Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına Hidayet Aktoprak, Ufuk Eğitim Derneği adına Cemil Maratuk ve Mehmet Demir, Rıdvan Hoca Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı adına Osman Kurtoğlu ve Bayram Nurdoğan, Erdemli İnsanlar Derneği adına Cevdet Malay, Körfez Eğitim ve Yardımlaşma Derneği adına Mustafa Çetin katıldı.

Toplantı Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Aldemir açılış konuşmasıyla başladı. Toplumsal meselelere karşı olan duyarlılıkların artarak devam etmesi gerektiğini belirten Aldemir; “Sorumluluklarımıza ilişkin motivasyonumuzu yüksek tutarak, davet ve eğitim çalışmalarımıza hız vermeliyiz. Bu coğrafyanın, kültürün ve medeniyetin gerçek sahipleri olarak Müslüman zihniyeti, felsefeyi ve sahiplerini çoğaltmalıyız. Bizler bu bayrağı ve gayreti daha ileri düzeylere taşımalıyız; bunun için gayretlerimizi çok iyi organize etmeliyiz” dedi.

Anadolu Platformuna üye derneklerin projeleri ve çalışmalarından özetler sunulduğu 2. Bölge genişletilmiş teşkilat toplantısında, 7.si düzenlenen Kuzuluk Sempozyumunun değerlendirilmesi ve bundan sonraki sempozyumlarla ilgili görüşler paylaşıldı. Suriye’de yaşanan gelişmelerin de ele alındığı toplantıda eğitim programlarının uygulanma süreçleri ve komisyonların koordinesi ve iletişimiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Daha sonra Kadın Komisyonu, Anadolu Öğrenci Birliği Yüksek Öğretim ve Orta Öğretim Komisyonları kendi toplantılarını gerçekleştirdiler.

Toplantı bölgedeki diğer illerle olan iletişimlerin ve sorumlulukların artarak devam etmesi gerektiği vurgulanarak dualarla sona erdi.