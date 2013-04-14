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2 Çocuk Annesi 14 Gündür Kayıp

Kayseri'de, 'sağlık ocağına gidiyorum' diyerek evden çıkan 2 çocuk annesi Seyhan Yıldız'dan 14 gündür haber alınamıyor.

2 Çocuk Annesi 14 Gündür Kayıp
İncesu'nun Kızılören köyünde ikamet eden 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Seyhan Yıldız 'sağlık ocağına gidiyorum' diyerek evden çıktı. Evine bir daha dönmeyen Yıldız'dan 14 gündür haber alınamıyor.

Seyhan Yıldız'ın kayınbabası Recep Yıldız, "Gelinim bundan 14 gün önce evde temizlik yaptıktan sonra evden çıktı ve bir daha da gelmedi. Hayatından endişe ediyoruz. Her yeri aradık ama bulamadık. Eşi de hapiste yatıyor. 2 tane kız çocuğu var. Allah rızası için sesimi duyarsa nerede olduğunu haber versin. Evde hiçbir problemi yoktu. Neden gittiğini anlamadık" diye konuştu.

İki çocuğunu bırakarak kayıplara karışan gelini Seyhan Yıldız'dan bir haber bekleyen Recep Yıldız, gelinini görenlerin, yerini bilenlerin 0538-521 32 50 numaralı telefondan kendisine ulaşabileceklerini söyledi. (İHA)
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