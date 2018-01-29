2 ESKİ POLİSE HAPİS CEZASI

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 işadamı hakkında hazırlanan 771 sayfalık iddianameli davanın 23 Ekim’de görülen son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.

Tefrik edilen dosya sonrası sanık Metin Ç. ve Muzaffer G., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tek dosyada yargılanmaya başladı. 771 sayfalık iddianamede eskiden Kayseri TEM Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Metin Ç. ve Muzaffer G. ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan yargılanıyorlardı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Muzaffer G. duruşma salonunda, tutuklu sanık Metin Ç. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildi.

Tutuklu sanık Metin Ç., “Kanunsuz, hukuksuz hiçbir işim olmadı. Hayatım terörle mücadele ile geçti. By Lock indirmedim, kullanmadım” derken, tutuklu sanık Muzaffer G., “30 sene bil fiil Emniyet’te görev aldım. Dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele ettim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Metin Ç.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 9 yıl, aynı suçtan tutuklu sanık Muzaffer G.’ye de 7 yıl 6 ay olmak üzere iki sanığa toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek, iki sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

ÖSYM eski başkanı Ali Demir yazılı savunma verdi

Öte yandan aynı mahkemede 68 sanıklı davadan askeri lise sınavları soruşturması kapsamında ayrılan ve tutuksuz sanıklar ÖSYM eski Başkanı Ali Demir, Ömer P., Hüseyin A., Engin Y. ile firari Eşref C.’nin yargılanmalarına da devam edildi. ÖSYM eski Başkanı Ali Demir, mahkemeye yazılı savunma verirken, mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Mayıs’a erteledi.

İHA

