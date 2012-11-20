2 km'lik Telefon Kablosu Çalan Çete

Kayseri’de son bir ayda yaşanan telefon kablosu hırsızlıkları üzerine polis çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı operasyonlar neticesinde aralarında üç hurdacının da bulunduğu A.D. (30), O.Y. (19), M.Y. (27), Y.Y. (27), İ.G. (21) C.Y. (22), K.D. (19) ve M.A.K. (18) isimli zanlılar suçüstü yakalandı. Zanlıların araçlarında yapılan aramada yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 500 bin TL değerinde olduğu belirlenen telefon kabloları bulundu.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.