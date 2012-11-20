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2 km'lik Telefon Kablosu Çalan Çete

Kayseri’de 500 bin TL’lik 2 kilometre uzunluğunda telefon kablosu çalan 11 kişilik şebeke, polis tarafından yakalandı.

2 km'lik Telefon Kablosu Çalan Çete
Kayseri’de son bir ayda yaşanan telefon kablosu hırsızlıkları üzerine polis çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı operasyonlar neticesinde aralarında üç hurdacının da bulunduğu A.D. (30), O.Y. (19), M.Y. (27), Y.Y. (27), İ.G. (21) C.Y. (22), K.D. (19) ve M.A.K. (18) isimli zanlılar suçüstü yakalandı. Zanlıların araçlarında yapılan aramada yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 500 bin TL değerinde olduğu belirlenen telefon kabloları bulundu.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
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