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2 Yaşındaki Çocuğun Parmakları Koptu

Kayseri'de ablası ile asansöre binen 2 yaşındaki çocuğun asansöre sıkışan parmakları koptu. İtfaiye ekipleri tarafından asansörden kurtarılan çocuk hastaneye kaldırılırken, kopan parmaklar yarım saat sonra bulundu.

2 Yaşındaki Çocuğun Parmakları Koptu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Gürgen Sokak'ta meydana gelen olayda, Özcan Çağıran (2), ablası Öznur (6) ile bindiği asansöre parmaklarını sıkıştırdı. Sol elindeki iki parmağı kopan Özcan'ın çığlıkları sonrasında olayı gören bina sakinleri 112, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden kurtarılan küçük Özcan, 112 ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki yaşındaki Özcan hastaneye gönderilirken, baba Haluk Çağıran ve polis ekipleri tarafından kopan iki parmağı bulmak için büyük çaba sarf edildi. İlk olarak itfaiye ve polis ekipleri el feneri yardımı ile asansörün giriş katında aramaya çalışmalarına başladı. Kopan parmaklar burada bulunmayınca aramalar üst katlara doğru yöneldi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında kopan iki parmak apartmanın 5. katında bulunarak su dolu bir poşetin içine konuldu. Poşeti teslim alan baba Haluk Çağıran, polis otosu ile birlikte Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
İki yaşındaki Özcan, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrasında kopan parmakları ile birlikte Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Özcan'ın kopan parmaklarının dikilmesi için ameliyata alındığı öğrenildi. (iha)
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