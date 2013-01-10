2013 Kayseri'de Renkli Geçecek

Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından konserden söyleşiye, tiyatro oyunlarından sergilere kadar gerçekleştirilecek pek çok etkinlik, 2013 yılına yine damga vuracak.

TİYATRO PERDESİ YEPYENİ OYUNLARLA AÇILIYOR

2013 yılının ilk etkinlikleri hem büyük hem çocuk tiyatroseverlere yönelik sahnelenecek iki ayrı oyun olacak.

Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından sahnelenecek 'Masal Dünyasına Yolculuk' isimli çocuk oyunu, çocuklara masal dünyasının kapılarını aralayacak.

Şehir Tiyatrosu'nda ilk olarak 13 Ocak 2013 Pazar günü saat 13.00'te sahneye konulacak oyun, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ise 20 ve 27 Ocak Pazar günleri aynı saatte yeniden çocuklarla buluşacak.

BÜYÜKLER İÇİN 'MERDİVEN'

2013 yılında yetişkin tiyatroseverler için sahnelenecek ilk oyun ise, 'Merdiven' olacak.

Şehir Tiyatrosu'nda 18-25 Ocak Cuma günleri sahneye konulacak oyun, saat 19.00'da başlayacak.

Her iki tiyatro oyunu da Büyükşehir Belediyesi'nin diğer etkinlikleri gibi ücretsiz olarak takip edilebilecek.

KAYSERİ YİNE USTALARI AĞIRLAYACAK

Öte yandan bu yılda yine usta tiyatrocular, Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak tiyatro coşkusuna ortak olacak ve gençlerle söyleşide bir araya gelecek. Şimdiye kadar Metin Serezli, Ulvi Alacakaptan, Zihni Göktay, Salih Kalyon, Ufuk Özkan, Tekin Akmansoy, Emin Olcay, Semih Sergen ve İnan Ulaş Torun gibi isimler, tiyatro coşkusuna ortak olmuştu.

"TİYATROYA AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki'nin önderliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz etkinlikler içerisinde tiyatroya ayrı bir önem veriyoruz. Ocak ayından başlayarak yaz ayları hariç her Cuma büyüklere, Pazar günleri ise çocuklara yönelik tiyatro oyunları sahneye koyuyoruz. Mayıs ayı içerisinde ise gençleri sanat platformunda buluşturmak ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak için Türkiye'nin uluslararası nitelikteki ilk liselerarası tiyatro festivalini gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede yalnızca tiyatro etkinliğimizde yaklaşık 50 bin kişi ile bir araya geliyoruz. 2013 tiyatro sezonumuzda yine birbirinden farklı oyunlar için perdemizi açıyoruz" dedi.