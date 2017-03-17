2016 yılında toplanan atıklarla 80 bin ağacın kesilmesi önlendi

Öncelikle halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi ile başlanılan geri dönüşüm çalışmasının artık örnek ve referans gösterildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi; “Melikgazi Belediyesi doğa ve çevre dostu ve koruyucu bir belediyedir. Bunu gerçekleştirdiği çalışmalar ile ispatlamaktadır. 15 yıldır uygulanan ATIKLARIN GERİ TOPLANILMASI veya GERİ DÖNÜŞÜM çalışması ile bugünü kadar ekonomiye, enerjiye, hammaddeye, doğaya, çevre kirlenmesinin önlenmesine, tükenir doğal kaynakların korunması gibi birçok fayda ve katkıyı yerine getirmiştir. sadece 2016 yılı için ev ve işyerinden kağıtların toplanılması ile 80 bin ağcın kesilmesi önlenmiştir. Diğer bir ifade ile 370 bin m2 orman alanı kesilmek kurtarılmıştır. Yani belediyemiz bir taraftan binlerce fidanı toprak ile buluştururken diğer taraftan ormanların yok olmasını da kurtarmaktadır ”







Ev ve işlerinde kağıt başta olmak üzere plastik, tahta, cam, elektronik, araba lastiği, yemek yağları gibi her tür atığı topladıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, atıkların toplanılmasına yardımcı ve destek olmak isteyenlerin 252 13 33 nolu telefonu aramalarının yeterli olacağını sözlerine ekledi.