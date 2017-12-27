2017'de en çok yerli komedi izlendi

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 2017'de vizyona giren filmler arasında en çok izlenen yapım, Şahan Gökbakar’ın yazıp başrolünde yer aldığı "Recep İvedik 5" filmi oldu. Şubat ayında vizyona giren komedi türündeki film, 7 milyon 437 bin 50 kişi tarafından izlendi. Togan Gökbakar'ın yönettiği filmden elde edilen gelir ise 85 milyon 986 bin lira oldu. 2017'de en çok izlenen filmler arasında ilk 4 sırayı yerli filmler paylaştı. İlk 10 filmden 6'sı yerli komedi, biri animasyon olmak üzere üçü yabancı yapım.