2017 yatırım ve hizmet yılı oldu

Talas Erguvan Tesisleri’nde yapılan toplantıya Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ile platformda yer alan dernek ve vakıfların başkan ve yöneticileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı üstleneli 34 ay olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye tarihinin en yoğun yıllarını yaşadıklarını belirterek, “Çalışmaktan, proje üretmekten, yapılan işlerin karşılığında sizlerin ve halkımızın memnuniyetini görmekten son derece mutluyuz” dedi.

Büyükşehir sınırlarının bütün şehir olduğunu hatırlatan ve bu nedenle 16 ilçenin 16’sına da en az 9-10 kez gittiğini ifade eden Başkan Çelik, hiç ayrım yapmadan ilçelerin sorunlarını gidermek için çalıştıklarını ve bunun neticesinde de muhtarlar arasında yapılan memnuniyet araştırmasında Türkiye genelinde birinci çıktıklarını kaydetti. Başkan Çelik, yapılan kamuoyu araştırmalarında da memnuniyet oranlarının çok üst seviyede çıktığını dile getirerek “Belediyecilikte bundan önce olduğu gibi bundan sonra da örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sadece 2017 yılında yapılan ihalelerin 450’ye yaklaştığını, 700’den fazla noktada şantiyelerinin bulunduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Yapılan projelerden dolayı cari harcamalarla piyasaya verdiğimiz para 1 milyar 100 milyona yaklaştı. 2017’de sadece 13 temel atma 8 açılış töreni yaptık. Pek çok devasa projemizi tören yapmadan hizmete açtık” diye konuştu.

Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Gelişim vizyonu çerçevesinde öncelikle planlamaya ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Mustafa Çelik, Ulaşım Master Planı, Kentsel Dönüşüm Master Planı, Tarımsal Gelişme Ana Master Planı ve Üst Ölçekli Ana İmar Planını yaptıklarını söyledi. 2017’yi Ulaşım Yılı ilan ettiklerini de hatırlatan Başkan Çelik, “Ulaşımda Türkiye’nin zaten en iyisiyiz ve çok daha iyi olmak için çalışıyoruz” dedi. Başkan Çelik, Kocasinan ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda yapılan katlı kavşaklar, Bekir Yıldız Bulvarı, Hulusi Akar Bulvarı, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Bulvarı, Mimarsinan-TOKİ arasına yapılan yol, doğu batı girişinin yapılmasıyla şehrin vitrinin yenilenmesi, 50 kavşakta yapılan düzenlemeler, yol genişletmeleri ile trafik akışının hızlandırılması gibi çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik, Bekir Yıldız Bulvarı’nda 25 metrelik raylı sistem büyüklüğünde elektrikli otobüslerin çalışacağını da dile getirdi.

Şehir merkezi ve ilçelerde yapılan 400 bin tona ulaşan rekor asfalt, mini terminaller gibi yatırımları da anlatan Başkan Mustafa Çelik, Kentsel dönüşüm, KASKİ’nin rekor alt yapı yatırımları, Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesi, ilçelere yapılan yatırımlar, beş yıldızlı sosyal tesisler, sosyal hizmetler, Erciyes’e yapılan yatırımlar, yeşil alan yatırımları, kamuya yapılan prestij binaları, spor, kültür ve sanatta yapılan yatırımlar, mezarlıkta yapılan çalışmalar, Kent Ekmek Fabrikası, KAYMEK hizmetleri, Talas Gençlik Merkezi, Mesleki Eğitim Akademisi ve KAYMEK Sınav Merkezi, Talas Erguvan Tesisleri, Kitap Fuarı, kütüphaneler, Fizyospor Klinik Plates Merkezi ve Kayseri’nin tanıtım çalışması hakkında da açıklamalarda bulundu.





Talas gençlik merkezi gezildi

Başkan Mustafa Çelik, toplantı sonrası konuklarıyla birlikte eski Amerikan Koleji olarak bilinen Talas Gençlik Merkezi’ne geçerek Türkiye’de örneği olmayan gençlik merkezinin Gönüllü Kültür Kuruluşları Temsilcilerine tanıttı.

İHA

