2018 de ulaşım yılı olacak

2017 yılını Ulaşım Yılı ilan eden ve katlı kavşaklardan yeni yollara, kavşak düzenlemelerinden yol genişletmelerine kadar pek çok alanda çalışma başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2018 yılını da ulaşım yatırımlarının yanı sıra toplu ulaşım yatırımlarına ağırlık verileceği bir yıl olarak belirledi.



Yeni hatlar yeni araçlar

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yılsonuna kadar toplu ulaşıma katkı verecek pek çok çalışmanın hayata geçirileceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin alacağı otobüslerin yanı sıra esnafın da otobüs alacağını dile getiren Başkan Çelik, “Toplu taşıma hatlarını düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Yeni hatlar belirleyeceğiz ve bu hatlarda çok daha seri bir ulaşımın gerçekleşmesini sağlayacağız. Ayrıca yeni otobüsler alacağız. Bizim filomuza katacağımız ve yenileyeceğimiz otobüslerin yanı sıra özel halk otobüsü esnafının kurmuş olduğu kooperatif çatısı altında da yeni araç alımı yapılacak. Ayrıca, Bekir Yıldız Bulvarı’nı takiple Bölge Hastanesi’ne ulaşımı sağlaması için 10 adet 18 metre, 8 adet 25 metrelik elektrikli otobüs alımı yapacağız. Elektrikli otobüsler için ihaleye çok yakında çıkarız. Geçen yıl raylı sistem ile 37 milyon, 381 hattaki 613 otobüsle de 89 milyona yakın olmak üzere yaklaşık 126 milyon yolcu taşıdık. Yeni çalışmalar ve yeni araçlarla 126 milyonu da geçecek yolcunun yolculuk konforunu daha da artıracağız. İddiayla ifade ediyorum ki, Türkiye’nin toplu taşımadaki en konforlu ili açık ara farkla Kayseri olacak. Hemşehrilerimiz yılsonuna kadar yapacağımız çalışmalarla ne denli büyük bir rahatlık geleceğini bizzat yaşayacaklar” dedi.

İHA

