“2023 hedeflerine ulaşacağız”

12. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, yarışmaya katılan öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, somut konularda çalışmanın önemli olduğunu söyleyerek, “Sizin burada yapmaya çalıştığınız gerçekten ülkemiz için, ülkemizin geleceği için önemlidir. Bunun en temel yaşlarda başlaması lazım. Bir eğitim müfredatımız var ama bu eğitim müfredatında öğrendiklerimizi bu ortama taşımak ne yazık ki çok istesek de her öğrencimiz bunu gerçekleştiremiyor. 1960’lı yıllara baktığımız zaman anahtar kelime üretmekti. Üretmek, bütün ülkelerin birbiriyle yarışma noktasındaki gayretiydi. 1970’li yıllarda üretelim ama daha uygun fiyata üretelim diye düşündüler. 1980’li yıllara geldiğimizde daha iyisini yapan olma kavramı ortaya çıktı. 1990’lı yıllara geldiğimiz zaman da hızla üretmek ortaya çıktı. 2000’li yıllarda da bilgiyle oldu. Artık ülkelerin birbirleriyle olan yarışı, var olmak gerekçeleri ve geleceğe bakışları bilgiyle oldu. Bu yıllara geldiğimiz zaman bilgini tipi değişiyor. Bitcoin diye duyuyoruz ama arkasına baktığımız zaman ne kadar çok bilgiye sahipseniz, o kadar kuvvetlisiniz” ifadelerini kullandı.

Mandal, “Ülkemizin en kısa vadedeki hedefi 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olmaktır. Bu çok iddialı bir hedeftir. Anahtar kelime nedir diye sorarsanız, ekonomisi büyük ülkelere baktığımız zaman ellerinde ne kadar çok nitelikli bilgiye sahipse, daha da önemlisi o bilgiyi üreten nitelikli insan varsa o kadar güçlüler. 2023 yılı için bizim ve onun devamındaki yıllarımız içinde nitelikli insan dediğimiz, bilim insanı dediğimiz adaylarımızsınız” dedi.

Dünyada ekonomik savaşların süre geldiğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Artık dünyada ekonomik savaşlar süregeliyor. Bu savaşlar dünyada gücü elde tutabilmek için süregeliyor. Dünyada ekonomik yönden güçlü olan herkes dünyadaki tüm kaynakları elinde tutuyor. Ekonomik yönden de güçlü olmanın tek yolu bilimsel olarak kendini geliştirip, gücü elde tutmaktır. Senelerin verdiği tecrübeyle bir otomobil fabrikası dünyanın en büyüğü diyorsunuz ama biri gelip ‘Ben elektrikli otomobil ürettim’ diyor ve dünyanın en önemli markalarından biri haline geliyor. bu bilimin gücüyle oluyor. Bilimin gücüyle dünyada herkes bunu kavradı ve bilimi elde etmek için elinden gelen her çabayı sarf ediyor” şeklinde konuştu.

Vali Süleyman Kamçı da, “Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, final sergisinde öğrencilerimizin biyoloji, değerler eğitimi, fizik, kimya, kodlama, tarih, Türkçe ve Matematik alanlarında yaptıkları proje çalışmaları arasından sergileye layık bulunanları görme fırsatı bulduk. Bu çalışma ve yarışmalar sayesinde öğrencilerimiz sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışma ve araştırma yapmayı öğrenmekte, yaptıkları çalışmaları yönlendirmekte ve sonuç olarak yaptıkları sunumlarla öğrencilerimizin öz güvenleri yükselirken mevcut bilimsel çalışmaların gelişimine de katkı sağlamaktadırlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

İHA