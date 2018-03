225 Milyon Bütçe Oluşturuldu

2013 yılı yatırım ve hizmetlerin tek tek masaya yatırıldığını ve bir çok yatırımın yerine getirilebilmesi için şimdiden ihale yapılması gerektiğini hatırlatan Büyükkılıç, “2013 yılı alt yapı yatırımların çıtası belirlendi. Bu yatırımların özellikle yapım ve onarım işleri için ihalelerin bir an önce yapılması gerekiyor. Sosyal Tesis, Spor alanları, Pazar yerleri, köprü, açık alan spor sahaları, parklar gibi tüm işlerin planlaması yapıldı, projelendirildi ve bütçeleri belirlendi. Şimdi ihale yaparak 2013 yılında havaların inşaat sezonuna açılması ile birlikte bin an önce başlanılması lazım. Bunun için yapılacak işlerin büyüklüğüne göre sıraladık. İhale tarihlerini belirledik. Büyük projeleri tekrar gözden geçirerek daha detaylı olarak inceledik.” diye konuştu.

2012 yılında 225 bin ton asfalt üretimini gerçekleştirdiklerini ve 2013 yılında ise hedeflerinin 325 bin ton olduğunu belirten Büyyükkılıç, Hisarcık Meydan Projesine büyük önem verdiklerini çünkü Erciyes Kayak ve Spor merkezine destek olacak hatta başlangıç noktası olan bu projenin bir an önce tamamlanmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Büyyükkılıç, 2013 yılı yatırım programında ilçe sınırları içerisinde yer alan ve yoğun kullanımdan dolayı bozulan tüm yolların bakım ve onarımın yapılacağını, büyük ölçekli ve çok amaçlı parklar inşa edeceklerini sözlerine ekledi.