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2,5 Aylık Bebek Yoğun Bakımda

Kayseri’de vücudunda morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2.5 aylık bir bebek yoğun bakıma alındı.

2,5 Aylık Bebek Yoğun Bakımda
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde oturan anne Ö.K., vücudundaki morlukları fark ettiği 2.5 aylık B.K.’yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi. Doktorların yaptığı muayenede vücudunda morluklar bulunan küçük B.K.’nın beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiği bildirildi. Anne Ö.K. ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, baba A.O.K.’nın bulunması için çalışma başlatıldı. (iha)
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