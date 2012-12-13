Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde oturan anne Ö.K., vücudundaki morlukları fark ettiği 2.5 aylık B.K.’yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi. Doktorların yaptığı muayenede vücudunda morluklar bulunan küçük B.K.’nın beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiği bildirildi. Anne Ö.K. ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, baba A.O.K.’nın bulunması için çalışma başlatıldı. (iha)
2,5 Aylık Bebek Yoğun Bakımda
Kayseri’de vücudunda morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2.5 aylık bir bebek yoğun bakıma alındı.
13 Aralık 2012 Perşembe 11:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.