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25 Bin TL ve Sigara Çaladılar

Kayseri’de bir marketin kasasından 25 bin TL ve 5 bin TL değerinde sigara hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlılar adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan birinin yakını, “Sen böyle adammıydın? Allah belanı versin” diye tepki gösterdi.

25 Bin TL ve Sigara Çaladılar
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde bulunan bir marketten kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen kasadan hırsızlık olayı, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro dedektiflerinin yaptığı titiz çalışma sonrasında aydınlatıldı.
Kasadan 25 bin TL ve 5 bin TL değerinde sigara hırsızlığın yapıldığı markette yapılan incelemelerde, hırsızlığın hiçbir zorlama olmadan gerçekleştirildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, güvenlik kameraları tarafından kısa boylu birinin marketin biraz uzağında olduğu ve görüntülere takıldığı tespit edildi.
Soruşturmalar sırasında market çalışanlarından M.Y.’nin kısa boylu olduğu ve gece eve gitmediğinin belirlendiği öğrenildi. M.Y.’nin yakın arkadaşı olan D.B.’nin evinde kaldığı belirlendi ve evde yapılan aramalarda 25 bin TL ve 5 bin TL değerindeki sigaralar bulundu.
Hırsızlık Büro dedektifleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, sorgularının tamamlanmasının ardından Adliye’ye çıkarıldı.
Zanlıların Adliye’ye çıkarılması sırasında kapıda bekleyen yakınları da, “Böyle adammıydın sen? Allah belanı versin” diyerek tepki gösterdi. (iha)
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