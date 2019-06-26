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25. Geleneksel İlim Hikmet Yaz Okulu Başlıyor

İlim Hikmet Vakfı tarafından bu yıl 25.’si gerçekleştirilecek olan Yaz Okulu etkinlikleri önümüzdeki hafta başlıyor.

25. Geleneksel İlim Hikmet Yaz Okulu Başlıyor

6 ile 14 yaş arası kız ve erkek öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Yaz Okulu etkinliklerinin ana ders konuları; Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, adabı muaşeret. Beş hafta sürecek olan yaz okulunda, sosyal ve sportif etkinlikler olarak, yüzme, at binme, okçuluk, piknik ve geziler ile futbol, basketbol, voleybol, dart gibi etkinliklerin yanı sıra mangala, abalone, satranç, katamino gibi akıl oyunları ile quling, ebru gibi sanatsal faaliyetler konusunda da öğrenciler keyifli bir zaman geçirecekler.



Konusunda uzman öğreticilerin görevlendirildiği yaz okulu Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek. 1 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yaz Okulu etkinliklerinde ayrıca öğrenciler için servis ve yemek imkanı da sunuluyor.
 

İHA

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