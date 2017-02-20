27 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekatın 181'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekatlarına devam etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile DEAŞ'a ait 122 hedefe atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da DEAŞ'a ait 18 hedefe yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 14 bina, karargah olarak kullanılan 2 bina, 1 cephanelik ve mühimmat yüklü 1 araç imha edildi. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda, 1 DEAŞ üyesi terörist etkisiz hale getirildi, 1 araç imha edildi.

Topçu atışları ve hava harekatları ile toplam 27 DEAŞ üyesi terörist etkisiz hale getirildi.

AA